В Австралії зобов'язали носити маски та заборонили нічні клуби через спалах COVID-19

Мирослав Семенюк Світ 10:39, 2.01.2021 Оновлено: 10:41, 2.01.2021

З 23:59 суботи, 2 січня, в австралійському регіоні Великий Сідней вводяться нові карантинні обмеження у зв'язку з виявленням семи випадків коронавірусу (COVID-19).

Як повідомляє Daily Mail, правила також посилюються для жителів Вуллонгонга, Центрального узбережжя і Блакитних гір (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

У цих регіонах стане обов'язковим носіння маски в наступних місцях:

  • розважальних закладах, наприклад, кінотеатрах;

  • місця відправлення культу, наприклад, церквах або мечетях;

  • громадському транспорті, наприклад, автобусах і поїздах;

  • торгових центрах;

  • ігрових зонах;

  • перукарнях і салонах краси.

За перебування в цих місцях без маски загрожує штраф в розмірі $200.

Персоналу закладів також доведеться носити маску під час обслуговування клієнтів.

Дітям молодше 12 років носити маску не обов'язково, хоча це настійно рекомендується.

Інші обмеження для Великого Сіднея:

  • Кількість осіб в спортзалах скорочена до 30.

  • У місцях відправлення культу, на весіллях і похоронах дозволено перебування від 1 людини на 4 кв. м до максимум 100 осіб на загальну площу.

  • Виступи і акції протесту скорочені до 500 осіб.

  • Збори на відкритому повітрі (сидячі, оплачені, закриті) скорочені до 2000 осіб.

  • Нічні клуби заборонені.

Великий Сідней
nectr.com.au

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Австралії було зафіксовано новий мутований штам коронавірусу.

З семи випадків зараження п'ять виявили на південному заході Сіднея.

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