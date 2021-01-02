В Австралії зобов'язали носити маски та заборонили нічні клуби через спалах COVID-19
З 23:59 суботи, 2 січня, в австралійському регіоні Великий Сідней вводяться нові карантинні обмеження у зв'язку з виявленням семи випадків коронавірусу (COVID-19).
Як повідомляє Daily Mail, правила також посилюються для жителів Вуллонгонга, Центрального узбережжя і Блакитних гір (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).
У цих регіонах стане обов'язковим носіння маски в наступних місцях:
розважальних закладах, наприклад, кінотеатрах;
місця відправлення культу, наприклад, церквах або мечетях;
громадському транспорті, наприклад, автобусах і поїздах;
торгових центрах;
ігрових зонах;
перукарнях і салонах краси.
За перебування в цих місцях без маски загрожує штраф в розмірі $200.
Персоналу закладів також доведеться носити маску під час обслуговування клієнтів.
Дітям молодше 12 років носити маску не обов'язково, хоча це настійно рекомендується.
Інші обмеження для Великого Сіднея:
Кількість осіб в спортзалах скорочена до 30.
У місцях відправлення культу, на весіллях і похоронах дозволено перебування від 1 людини на 4 кв. м до максимум 100 осіб на загальну площу.
Виступи і акції протесту скорочені до 500 осіб.
Збори на відкритому повітрі (сидячі, оплачені, закриті) скорочені до 2000 осіб.
Нічні клуби заборонені.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Австралії було зафіксовано новий мутований штам коронавірусу.
З семи випадків зараження п'ять виявили на південному заході Сіднея.