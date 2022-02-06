В Атлантический океан сбросили 100 тыс. мертвых рыб: природозащитников призвали провести расследование. Фото

В Бискайском заливе, который омывает берега Испании и Франции голландский траулер "Маргирис" сбросил около 100 тысяч мертвых рыб. Это вызвало возмущение у природозащитников, а власти Франции призвали провести расследование случившегося.

Организация Sea Shepherd, занимающаяся защитой и сохранением экосистем морской среды, назвала случившееся "абсолютно бессмысленным разграблением океана". Об этом говорится на странице организации в Instagram.

Природозащитники сетуют, что выброс рыбы произошел всего за один день, однако множество траулеров работают в океанах 365 дней в году, чем наносят непоправимый ущерб морской среде.

В свою очередь The Guardian пишет, что морской министр Франции Анник Жирарден назвала изображения мертвой рыбы "шокирующими" и попросила национальный орган по надзору за рыболовством начать расследование. Также европейский комиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниюс Синкявичюс заявил, что ищет "исчерпывающую информацию и доказательства по делу".

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В то же время группа рыбной промышленности Pelagic Freezer-Trawler, траулер которой сбросил мертвую рыбу, заявила, что это очень редкое явление и пообещала, что судно вычтет из квоты эту рыбу.

"В соответствии с законодательством ЕС это было зарегистрировано в вахтенном журнале судна и доведено до сведения властей Литвы, государства флага судна. Мертвая рыба будет вычтена из квоты судна", – заявили владельцы судна.

Ранее сообщалось, что в Украине назревает дефицит речной рыбы. Так, по сравнению с 2013 годом ее популяция сократилась на 70%. По прогнозам, если не предпринять срочных мер, уже в 2024 году придется ее покупать за границей. Выходом из ситуации является усиленное финансирование селекции.