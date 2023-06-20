В Африке разбился украинский вертолет, находившийся там в рамках миротворческой миссии ООН. В результате пострадали два человека.

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Об этом сообщили пресс-служба миссии MINUSMA и нардеп Алексей Гончаренко. Авария произошла 15 июня в аэропорту Малийского города Гао.

Воздушное судно при заходе на посадку не смогло справиться с сильным ветром, из-за чего ударилось о покрытие аэродрома и было сильно повреждено. В момент падения на борту находились четыре члена экипажа и десять пассажиров.

В результате аварии двое пассажиров получили тяжелые травмы, их госпитализировали. Остальные пассажиры и члены экипажа практически не пострадали.

Украинский вертолет находился в Мали в рамках миссии MINUSMA, которая должна была стабилизировать ситуацию в стране во время войны, которая началась после восстания туарегов в 2012 году.

Напомним, в пятницу, 16 июня, в Украину прибыли лидеры нескольких африканских стран, привезшие в Киев свой "мирный план". В ходе их визита страна-террорист устроила ракетную атаку на столицу нашей страны, чем показала Африке, как сильно "хочет" прекращение войны, и подтвердила безальтернативность украинской формулы мира.

В настоящее время делегации в составе президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафоса, а также президентов Замбии, Сенегала, Коморских Островов (президент которых возглавляет Африканский Союз), премьер-министра Египта, главы МИД Уганды пришлось спускаться в укрытие.

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