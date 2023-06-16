'Заходит президент ЮАР в столичное бомбоубежище, а там…': украинцы отреагировали мемами на новую атаку РФ на Киев

В пятницу, 16 июня, в Украину прибыли лидеры нескольких африканских стран, привезшие в Киев свой "мирный план". В ходе их визита страна-террорист устроила ракетную атаку на столицу нашей страны, чем показала Африке, как сильно "хочет" прекращение войны и подтвердила безальтернативность украинской формулы мира.

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На эти два события, которые очень красноречиво связались между собой, украинцы отреагировали мемами. OBOZREVATEL собрал лучшие из них.

Так, около 11 часов воздушная тревога была объявлена практически по всей территории Украины. Россия устроила массированную комбинированную атаку. По предварительным данным, силам ПВО удалось сбить все запущенные "Калибры" и "Кинжалы".

В настоящее время делегации в составе президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафоса, а также президентов: Замбии, Сенегала, Коморских Островов (президент которых возглавляет Африканский Союз), премьер-министра Египта, главы МИД Уганды, пришлось спускаться в укрытие.

Накануне же стало известно, что для укрытий в учебных заведениях Киева закупили на бюджетные деньги 300 кожаных барабанов и наборы молоточков для них, общей стоимостью почти 900 тыс. грн. Необходимость закупки объяснили "психологической разгрузкой детей" во время воздушных тревог. А поскольку в африканских странах традиционным инструментом является джембе, очевидно, что сеть разразилась мемами.

Пользователи соцсетей намекали, что кожаные барабаны, вероятно, закупили именно для африканской делегации.

Были шутки и просто о барабанах без намека на лидеров Африки.

Украинский военный Мирослав Гай, комментируя очередную атаку РФ, отметил, что у кремлевского диктатора Владимира Путина "тотальная деградация и истерика".

"Делегация прибыла в рамках поиска мирных договоренностей, о которых постоянно ныла и умоляет Путин. Фактически африканцы прибыли по инициативе РФ. И в этот самый момент, Путин дает приказ ударить по Киеву ракетами. Это все, что нужно понимать о путинских мирных инициативах и его отношение к "партнерам" из африканских стран – он их за людей не считает. Надеюсь, воздушная тревога в Киеве поменяет взгляд представителей с другого континента на сумасшедшего карлика и РФ в целом", – добавил он.

Напомним, в рамках участия в Африканской миротворческой миссии, Рамафоса совершил поездку в Киев, чтобы встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Лидеры должны обсудить так называемый мирный план по прекращению войны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter выразил убеждение, что российский ракетный удар во время пребывания африканских лидеров в столице Украины – это месседж Африке: "Россия стремится только к войне, а не к миру".

Фактически после Киева Рамафоса и его делегация уже в субботу собираются уехать в Москву для очередных переговоров с главой РФ Путиным. Отмечается, мол, лидер ЮАР "стремится приложить усилия для содействия "мирному" процессу по урегулированию войны России против Украины".

Сам Сирил Рамафоса имеет достаточно дружеские отношения с российским диктатором. В частности, ЮАР даже готовится изменить законодательство, чтобы обеспечить Путину, на арест которого Международный уголовный суд в Гааге издал ордер, "иммунитет" на саммите БРИКС, если он приедет.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Reuters, так называемый африканский "мирный план" может включать вывод войск РФ и одновременно отзыв ордера на арест Путина. В документе перечисляется ряд различных мероприятий, которые его инициаторы предлагают в рамках "первого этапа взаимодействия" враждующих сторон.

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