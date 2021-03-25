В Африке американец захватил самолет и угрожал его взорвать – СМИ

Алексей Титофф Мир 14:23, 25.03.2021 Обновлено: 15:53, 25.03.2021

В четверг, 25 марта, неизвестный мужчина захватил самолет в международном аэропорту Нуакшота – столицы Исламской Республики Мавритания (Африка) и угрожал взорвать воздушное судно.

Как сообщает Аlarabiya, захватчик разговаривал на английском языке и называл себя американцем. При этом он угрожал взорвать или сжечь самолет, если они попытаются его штурмовать.

Захваченный самолет принадлежал мавританской авиационной компании "Амбриар" и стоял на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Нуакшота, в нем не было пассажиров.

Как пишет "Сахара Медиа", власти начали эвакуацию из аэропорта всех сотрудников и установила кордоны безопасности вокруг самолета диаметром 400 метров, как это предусмотрено процедурами безопасности в данном случае.

Также при захвате самолета, человек утверждал что у него "проблема с правительством Мавритании", не раскрывая никаких подробностей об этой ситуации.

Позже было сообщено, что захватчика задержали. Предварительно установлено, что мужчина работал в местной авиакомпании, а в самолете находился со вчерашнего дня. Он прилетел на нем вчера 24 марта из Парижа и не вышел из лайнера.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту "Схипхол" в Амстердаме (Нидерланды) была объявлена чрезвычайная ситуация якобы из-за захвата самолета авиакомпании AirEuropa рейсом в Мадрид.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Нардепу сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов почти на 100 млн грн

"Слуга" призвал увольнять медиков, которые отказались вакцинироваться: врачи ответили

СБУ разоблачила "ЧВК Семенченко-Шевченко": громкие детали расследования

ПриватБанк предлагает полгода бесплатной музыки: как получить подарок

Вячеслав Чорновил погиб 22 год назад: кому помешал борец за независимую Украину