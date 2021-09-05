В Афганистане не прекращаются бои за Панджшер: американский генерал предупредил о рисках

В Афганистане по состоянию на воскресенье, 5 сентября, продолжаются бои за северную провинцию Панджшер. Там отпор талибам дают силы сопротивления, несогласные с режимом исламистов. В такой ситуации есть угроза начала гражданской войны.

Такое заявление сделал американский генерал Марк Милли, передает Reuters. По его мнению, ожесточенные столкновения будут продолжаться в том случае, если "Талибан" не сможет закрепить свою власть на всей территории страны.

Если исламисты не смогут взять под свой контроль весь Афганистан, это может привести к возобновлению деятельности террористов "Аль-Каиды", укреплению ИГИЛ и других радикальных группировок, предупредил Милли. По его словам, именно это может происходить в течение ближайших трех лет.

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На данный момент известно, что, по заявлениям террористов, под контролем талибов находится большая часть Панджшерской долины – четыре района провинции из семи.

В то же время, представитель Фронта национального сопротивления Фахим Дашти сообщил, что бои в регионе продолжаются, а на перевале Хавак были окружены "тысячи террористов". Кроме того, талибы бросили свои машины и технику в районе Даште-Ревак.

Напомним, в субботу, 4 сентября, "Талибан" пытался войти в Панджшер, но попал в засаду сил сопротивления. Вместе с тем, уже днем представитель талибов заявил, что они контролируют четыре района провинции: Хиндж, Аннаба, Шотол и Парьян.

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