В Афганистане из-за ливней погибли десятки человек, еще сотни пострадали. Фото

Смертельные ливни накрыли восточную часть Афганистана. Из-за стихийного бедствия уже погибли по меньшей мере 40 человек, а 350 получили ранения.

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Сильные дожди продолжают обрушиваться на регион, в частности, на провинцию Нангархар. Об этом сообщило DW.

Глава управления ликвидации последствий стихийных бедствий этой провинции отметил, что стихия потоком воды разрушила около 400 домов. Многие пострадавшие госпитализированы в региональную больницу в Нангархаре из города Джелалабад, столицы провинции, которая также подвергается отключениям электроэнергии и блокировке автодорог из-за шторма.

В мае внезапные наводнения унесли жизни сотен людей и уничтожили большие площади сельскохозяйственных угодий в регионе. А вслед за ними пришли июльские мощные ливни. Учитывая, что 80% населения Афганистана занимается сельским хозяйством, это явилось серьезным ударом для страны.

Проблемы в Афганистане усугубляются отсутствием иностранных агентств по оказанию помощи. Многие организации покинули страну из-за нестабильности, возникшей после насильственного захвата власти Талибаном в 2021 году.

Ученые также предупреждают, что Афганистан, одна из беднейших стран мира, особенно пострадает от разрушительного климата, следствием которого является все более распространенная экстремальная погода.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае в Афганистане сильные ливни повлекли за собой наводнение. В результате погибли по меньшей мере 60 человек и более 100 получили травмы. Также десятки людей считаются пропавшими без вести.

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