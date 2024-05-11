По меньшей мере, 60 человек погибли в результате внезапного наводнения в Афганистане

Официальные спикеры контролирующей Афганистан группировки Талибан сообщили о по меньшей мере 60 погибших и более 100 раненых в афганском Баглане. Люди погибли из-за внезапного наводнения на севере страны.

Кроме указанных погибших и раненых десятки людей считаются пропавшими без вести. Поэтому талибы предупреждают, что количество погибших и пострадавших может возрасти. К тому же наводнение в Баглане вызвано сильными ливнями, которые, как прогнозируется, продолжатся и 11 мая.

За последние несколько недель весь Афганистан пострадал от сильнейших осадков. Если считать с середины апреля, то наводнения уже унесли жизни более 100 человек – без учета последних умерших.

Талибы пытаются направить в Баглан помощь из Кабула. Но "операция может быть неудачной" из-за нехватки ламп ночного видения, сообщают массмедиа.

В Баглане к сотрудникам экстренной службы присоединилась армия: ищут пострадавших и жертв наводнения.

Главная дорога, соединяющая Кабул с северным Афганистаном, закрыта. Также повреждено около 2000 домов, три мечети и четыре школы.

Как сообщал OBOZ.UA, юг Бразилии уже больше недели страдает от мощных ливней и вызванных ими наводнений. В результате стихийного бедствия там погибли более 40 человек, количество пропавших без вести превысило сотню.