Гы-гы-гы...)))в Афгане, как оказалось... ещё "ничего не решено"

Талибановские барамалеи слишком поторопились заявить о своей "окончательной" победе...

Панджшер...особый регион Афганистана...и теперь там появился... "молодой львёнок"... сын знаменитого "льва Панджшера" Ахмад Шаха Масуда и выпускник британского военного колледжа - Ахмад Масуд...

который уже выпустил воззвание к народу Афганистана с призывом "бороться с талибаном до конца" и обещанием - "мы будем сражаться за Европу и весь регион, а также за ценности, за которые боролись 20 лет"...

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Папа гонял, причём достаточно успешно, по тем горам ещё совковые батальоны, потом папа навешивал там же талибам, и вот теперь сынок объявил опять "сбор всех погибших частей"...я так понимаю, с целью спустить воспаривших талибов " с неба на грешную землю"...

Туда уже прорвались и продолжают прорываться те афганские армейские подразделения, которые отказались сдаваться талибам... туда же отошли остатки формирований генерала Дустума... а в самом Панджшере активно идёт формирование новой партизанской армии из проживающих там в большинстве таджиков и узбеков... Уже на сегодняшний день Панджшер может выставить до 15-16 тісяч активніх "штыков"... думаю через пару недель их будет в 2 раза больше...

Более того, новый "Северный Альянс" уже начал контр-наступление... Формирования под командованием Амруллы Салеха отбили целый ряд регионов у боевиков Талибана севернее Кабула. Об этом сообщает индийское издание RepublicWorld....

Речь идёт о провинциях Баглан и Чарикан (обе, кстати, расположены по соседству с Панджшером и имеют стратегическое значение)...

Сообщается, что в результате боестолкновений талибы отступили из Пули-Хесара в провинции Баглан. Также под контроль "Северного альянса" перешли районы Дех Салах и Бану. Формирования "Северного альянса" внезапно так же перешли в контр-настуление непосредственно у границ Панджшера, в результате чего оторвавшиеся от коммуникаций подразделения "Талибана" были фактически окружены и зажаты в ряде районов севернее Кабула...

По информации индийских источников... формирования "Северного альянса" фактически заняли позиции в 100 км от Кабула... а потери формирований Талибана в результате 2-х дневных боёв уже достигли отметки - не менее 80 боевиков...

Нет никакого сомненияв в том, что если вооружённые формирования под руководством бывшего вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, а так же сына национального героя Афганистана Ахмада Масуда смогут в течении достаточно продолжительного времени оказывать Талибану действенное вооружённое сопротивление, то они получать достаточно всестороннюю поддержку со стороны США и стран Запада...

В таком случае, кремлёвские шашни с Талибаном на счёт "договориться по-хорошему" могут быть достаточно своеобразно оценены на Западе. Причём, "поддержка международного терроризма" - вполне может быть самым мягким из возможных определений...

А если международное сообщество "углубится" в контакты между Кремлём и Талибаном по теме "нарко-трафика" (а пока другого источника сколь-нибудь продолжительного существования гипотетического талибанского халифата в Афганистане вообще не просматривается... ибо там напрочь отсутствует то, что в цивилизованном понимании принято считать экономикой...), то Кремль вообще рискует нарваться, даже без какой-либо экспансии талибанят на север...на весьма неслабые неприятности...

Как будут выкручиваться из такого положения кремлёвские маразматы... я сейчас, даже не представляю..

Вот явно поторопились кремлёвцы принимать у себя пуштунов в балахонах... ой, поторопились...!!!

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