В Афганистане боевики "Талибана" захватили автобус с 45 пассажирами
В Афганистане 2 января вооруженные боевики движения "Талибан" похитили автобус с 45 пассажирами в салоне.
Захват произошел в одной из крупнейших провинций Герат на западе страны. Об этом информирует со ссылкой на источник канал Shamshad News в Twitter.
Отмечается, что боевики напали на автобус примерно в 07:00 по местному времени в субботу, когда он двигался на шоссе Герат-Торгунди в районе Чилли-Дохтер.
"Талибы пока не прокомментировали произошедшее", – говорится в сообщении.
СМИ подчеркнуло, что обстоятельства нападения "Талибана" на автобус пока уточняются. Также отмечается, что в Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения, которое ранее завладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.
Со своей стороны агентство Xinhua пишет, что боевики увезли автобус с людьми в неизвестном направлении. Глава района рубить Санги Мохаммада Омарзая обвинил "Талибан" в похищении автобуса.
Группировка же не взяла на себя ответственность за произошедшее. Полиция начала операцию по освобождению людей.
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