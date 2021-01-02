В Афганистане боевики 'Талибана' захватили автобус с 45 пассажирами

В Афганистане 2 января вооруженные боевики движения "Талибан" похитили автобус с 45 пассажирами в салоне.

Захват произошел в одной из крупнейших провинций Герат на западе страны. Об этом информирует со ссылкой на источник канал Shamshad News в Twitter.

Отмечается, что боевики напали на автобус примерно в 07:00 по местному времени в субботу, когда он двигался на шоссе Герат-Торгунди в районе Чилли-Дохтер.

"Талибы пока не прокомментировали произошедшее", – говорится в сообщении.

СМИ подчеркнуло, что обстоятельства нападения "Талибана" на автобус пока уточняются. Также отмечается, что в Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения, которое ранее завладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.

Со своей стороны агентство Xinhua пишет, что боевики увезли автобус с людьми в неизвестном направлении. Глава района рубить Санги Мохаммада Омарзая обвинил "Талибан" в похищении автобуса.

Группировка же не взяла на себя ответственность за произошедшее. Полиция начала операцию по освобождению людей.

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