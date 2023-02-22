''Узнала перед самой поездкой'': первая леди США о секретности, с которой Белый дом готовил визит Байдена в Украину

Первая леди США Джилл Байден до последнего не знала, что ее супруг, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отправится в Киев. Она узнала о его поездке в Украину непосредственно перед ее началом.

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Об этом Джилл Байден рассказала журналистам во вторник, 21 февраля, перед посадкой на самолет, передает CNN. Хозяйка Белого дома как раз отправилась в шестидневное путешествие в Намибию и Кению.

По ее словам, Байден сказал ей, что отправится в Киев, перед тем как уйти из дома.

"Он сказал мне прямо перед тем, как уйти, и я сказала: "Что? Ты едешь куда?" – рассказала супруга президента.

Эта ситуация демонстрирует уровень секретности, с которой Белый дом готовил визит Байдена в Украину. Джилл Байден отметила, что она, конечно, волновалась из-за его поездки в нашу страну.

Она рассказала, что несколько раз разговаривала с мужем во время пребывания в Украине и Польше.

"Он чувствовал, что все прошло хорошо, и он был рад, что поехал", – добавила первая леди.

Напомним: президент США Джо Байден в понедельник, 20 февраля, посетил Киев с неожиданным визитом, послав тем самым мощный сигнал президенту РФ Владимиру Путину. О переговорах Байдена и Зеленского в Киеве читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Визит президента США Джо Байдена хранился в строгой секретности в течение длительного срока. Подготовка к встрече требовала максимальной конфиденциальности.

– Белый дом был обязан предупредить Россию о визите Джо Байдена в Киев, поскольку оба государства являются ядерными. Таковы дипломатические протоколы, однако, речь не идет о том, что Вашингтон просил у Москвы на это разрешение.

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