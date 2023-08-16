Уже не "Новичок": СМИ заявили о новой волне отравлений российских журналистов и активистов за границей

За последний год в странах Европы произошел ряд инцидентов, связанных с отравлениями российских журналистов, эмигрировавших из РФ по политическим мотивам. Эксперты подозревают, что это могли сделать уже не с помощью печально известного "Новичка", а другого вещества.

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Об этом говорится в расследовании издания The Insider, подробно изучившего обстоятельства этих отравлений вместе с врачами – экспертами по ядовитым веществам. В материале говорится, в частности, об инцидентах, случившихся с корреспонденткой "Новой газеты" и "Медузы" Еленой Костюченко в немецком Мюнхене, журналисткой "Эха Москвы" Ириной Баблоян в грузинском Тбилиси и главой фонда "Свободная Россия" Наталией Арно в чешской Праге.

Журналисты отметили, что обычно не публикуют подобные расследования, однако сейчас, с согласия пострадавших, решили это сделать, чтобы предупредить выехавших из России.

В частности, Елена Костюченко в начале полномасштабного вторжения находилась на территории Украины и опубликовала материал, в котором указала, что российские солдаты похищали и пытали людей. Далее корреспондентка собиралась в Мариуполь, однако из-за реальных угроз выехала в Германию.

После поездки из Берлина в Мюнхен женщина испытала сильное недомогание, упадок сил, одышку. Утром появилась сильная боль в животе, которая отдавала в позвоночник, а также головокружение, тошнота, сильное чувство тревоги, а также бессонница.

Журналистка обратилась в больницу всего за 10 дней. Тесты выявили повышение показателей ферментов печени. Врачи рекомендовали сдать анализы на токсины в клинике "Шарите".

Медики, с которыми пообщались журналисты The Insider, сообщили, что описанные Костюченко симптомы похожи на отравление попавшим в организм извне веществом.

Через неделю после Костюченко в Грузии испытала недомогание журналистка Ирина Баблоян. Она чувствовала слабость и головокружение, а через сутки у нее стали красными ладони. Позже у женщины заболел живот, появилась тошнота и бессонница, во рту чувствовался металлический вкус. Симптомы исчезли через два дня, но до сих пор у журналистки появляются внезапные покраснения на коже.

Как пишет издание, медики считают, что Баблоян могли отравить тем же или похожим веществом, которое, вероятно, использовали против Костюченко.

А Наталья Арно в начале мая 2023 года принимала участие в непубличном мероприятии в Праге, а вернувшись в гостиницу увидела дверь своего номера открытой. В номере, по ее словам, чувствовался запах парфюмерии. Позже Арно проснулась от боли во рту. Затем болезненные ощущения стали распространяться по телу, а во рту появился минеральный вкус. Журналистка сразу вылетела в Вашингтон и обратилась к медикам.

Результаты токсикологического исследования пока не готовы, но медики сообщили, что у Арно, вероятно, отравление нейротоксическим веществом. Эксперты The Insider говорят, что описанные симптомы могут говорить об отравлении нервно-паралитическим веществом, в частности, класса "Новичок". Дело расследуется американскими правооронными органами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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