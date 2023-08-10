Зашли в подвал и потеряли сознание: на Львовщине гнилой картофель убил четырех человек

Во Львовской области при странных обстоятельствах погибли четыре человека возрастом от 45 до 71 года – их нашли мертвыми в подвальном помещении. Подозревают, что причиной смерти людей стало отравление газами от гнилого картофеля.

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Трагический случай произошел 9 августа в селе Поветно Львовского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что люди вошли в подвальное помещение двухэтажного жилого дома, где хранился картофель и, вероятно, потеряли сознание из-за вдыхания опасных газов.

В результате такого отравления они погибли на месте. В частности, женщина 1956 года рождения и трое мужчин 1952, 1978 и 1971 годов рождения.

Спасатели извлекли тела из подвала. Также они провели разведку первого, второго этажей жилого дома и чердака.

Предполагают, что высокая концентрация газов могла возникнуть из-за процесса гниения картофеля, находящегося в подвальном помещении.

"При разложении органических материалов, таких как картофель, возникают различные химические реакции, которые могут выделять опасные газы. Окончательные причины гибели установит следствие", – рассказали в ГСЧС.

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