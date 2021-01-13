Установлен рекорд по количеству смертей за сутки с начала пандемии

За минувшие сутки, 12 января, от коронавируса скончались 15 711 человек, что стало рекордом с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers. Больше всего летальных случаев зафиксировали в США – 4 259.

Также много больных скончались в Британии – 1 243, Бразилии – 1 109, Германии – 1 106 и в Южной Африке – 755. В Украине зафиксировали 184 смерти от COVID-19. Всего в мире от коронавируса умерли уже 1 968 657 зараженных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, первый случай коронавируса в Италии мог быть зафиксирован еще 10 ноября 2019 года – до того как Китай предупредил мир о вспышке в Ухани в конце декабря. Новым нулевым пациентом стала 25-летняя женщина из Милана.