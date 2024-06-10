В Брюсселе она с рождения (ибо там — причём как раз в Еврокомиссии! — работал её отец). Дважды доктор, потому что, во-первых, врач, а во-вторых, доктор медицины. У неё 7 (семь!!!) детей, так что муж видел её в будущем лишь домохозяйкой.

В большой политике — примерно с возраста, который иногда называют "опять ягодка". Возглавляла социальные министерства Германии, а потом — Министерство обороны, где была министром (первой женщиной!) более 5 лет.

После этого 5 лет возглавляет Еврокомиссию и после только что состоявшихся выборов в Европарламент имеет хорошие шансы на переизбрание.

Должна была стать генсеком НАТО, пользуясь, в частности, поддержкой Байдена, но немке помешал именно немец: канцлер Шольц заблокировал её назначение из-за внутренней конкуренции — она на просто христианский демократ, а ещё и "слишком критически" относится к россии. Получается, что натовские руководители должны с мордором дружить.

Она фактически является символом лучшей части новой Европы. Ей 65, но не выглядит даже на 50. Мечтаю, чтобы за такими было будущее Человечества.