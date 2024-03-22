'Урок Путина': в Китае зазвучали призывы к возвращению 'украденных территорий' Сибири – Neue Zürcher Zeitung

В Китае зазвучали призывы к возвращению "украденных территорий" Сибири. Возможно, самый влиятельный человек Китая Си Цзиньпин просто ждет, пока кремлевский диктатор Владимир Путин потерпит поражение в войне в Украине, рассчитывая, что китайские стратегии и уловки в конечном итоге окажутся более успешными, чем уловки и манипуляции из "комнаты ужасов КГБ".

Об этом пишет издание Neue Zürcher Zeitung. Американский посол в Китае Николас Бернс недавно назвал поддержку Пекином Москвы "очень тревожной", а молчание Китая по поводу экзистенциального суверенитета и независимости Украины - "оглушительным".

Как известно, официальные лица в Пекине и Москве уже несколько лет говорят о "безграничной дружбе" между двумя странами.

Западные эксперты говорят, что их мнение о том, что этот "катастрофический союз" принял необратимое направление и может, в худшем случае, спровоцировать Третью мировую войну, укрепилось.

Оба государства, Китай и Россия, являются авторитарными и диктаторскими. Они осуждают предполагаемую американскую политику вмешательства во внутренние дела других государств и выступают за "многополярный и справедливый" мировой порядок в соответствии со своими стандартами. Они отвергают демократические структуры и принимают жесткие меры против диссидентов в своей стране.

Си Цзиньпин отправляет нежелательных оппонентов в тюрьму под предлогом коррупции, а Владимир Путин не брезгует даже убийствами политических врагов. Что объединяет двух правителей, так это убежденность в том, что они должны выполнить миссию ради собственного политического выживания: Путин в максимальной степени романтизирует царскую империю абсурдным искажением истории, а Си постоянно говорит о "великом обновлении китайской нации". Оба боятся проявить политическую слабость; потому что это может пошатнуть систему в вашей стране.

С тех пор как Си пришел к власти в 2012 году, отношения между Китаем и Россией стали все более тесными. Однако вскоре стало ясно, что Китай гораздо важнее для России в экономическом плане, чем наоборот. Хотя бизнес с Россией в настоящее время составляет всего три процента торгового баланса Китая, Пекин теперь стал самым важным торговым партнером Москвы. Особенно после нападения на Украину и санкций со стороны Запада Москва сильно зависит от китайской техники, транспортных средств и электронных товаров.

Взамен Россия удовлетворяет ненасытную энергетическую жажду Китая и поставляет нефть, газ и уголь – теперь на выгодных условиях. Ради собственной выгоды Пекин сознательно пошел на растущую потерю имиджа в Европе и США.

Возникает вопрос, что может пойти не так в отношениях между Пекином и Москвой. Возможность раскола или даже разрыва альянса могла прийти извне, чисто политической – из различий в менталитете или из теней прошлого. Учитывая эти "мягкие факторы", в какой-то момент конфликт будет.

Кремлевский лидер знает, что его страна мало что может предложить Китаю, кроме природных ресурсов, оружейных технологий и идеологической поддержки борьбы Пекина с США. Следовательно, одна рука моет другую: точно так же, как Китай отказался осудить военные действия России в Чечне, Грузии, Сирии и, совсем недавно, в Украине, Россия полностью поддержала позиции Китая по Тайваню, Гонконгу, Тибету и Синьцзяну. Даже в Южно-Китайском море Москва демонстрирует молчаливую поддержку позиции Пекина.

Но что осталось в коллективной памяти китайцев, так это то, что по "неравноправным договорам" XIX века их империя должна была передать Москве территорию площадью почти миллион квадратных километров, что примерно в три раза превышает площадь Германии.

Такого огромного куска "китайского пирога" за весь колониальный период ни одна западная страна еще не брала. И именно эти районы к северу от Владивостока и к северо-западу от Хабаровска, в тысячах километров от Москвы, сейчас почти безлюдны, тогда как на другом берегу реки, на северо-востоке Китая, население в мегаполисах постоянно увеличивается и люди жаждущие сельскохозяйственных земель.

Если следовать логике Си Цзиньпина о том, что Тайвань был частью Китая "с древних времен", то же самое следует применить и к этим территориям, которые были частью Китая на протяжении многих династий до 1860 года. Китайские националисты недавно призвали к "возвращению Владивостока" и "украденных земель", точно следуя уроку истории Путина в интервью Такеру Карлсону.

Напомним, накануне в Китае повторили свои призывы к мирным переговорам между Россией и Украиной по окончании войны. Вероятно, Кремль продолжит использовать подобные инициативы для продвижения своих давних информационных операций, направленных на достижение уступок Западу.

Как сообщал OBOZ.UA, почти синхронно с Китаем о намерениях предоставить платформу для переговоров между Киевом и Москвой заговорила и Турция. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не оставляет попыток стать основным миротворцем величайшей войны в Европе после окончания Второй мировой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!