Уоллес рассказал, когда британские танки Challenger прибудут в Украину

Танки Challenger 2 британского производства, одобренные на поставку в Украину в качестве военной помощи, прибудут не раньше поздней весны или лета. Наиболее вероятно, что в распоряжение ВСУ боевые машины поступят к Пасхе.

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Об этом рассказал глава Министерства обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в эфире SkyNews. Первая партия танков от дружественного государства состоит из 14 единиц.

Что касается подготовки украинских военных по обращению с Challenger 2, то Уоллес не стал уточнять детали с точки зрения безопасности. Но он заметил, что сначала Лондон передаст опыт транспортными средствами по отдельности, а затем начнется практика боевых действий в строю.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что США отправят украинской армии боевой танк Abrams в его более совершенной конфигурации M1A2, а не в старой версии A1. Однако эти танки не будут иметь секретную смесь брони, которую используют Вооруженные силы США.

При этом заместитель американского госсекратаря Виктория Нуланд заметила, что они не успеют прибыть на поле боя до новой эскалации, которая возможна весной. Причиной тому является техническая особенность боевых машин, усложняющая доставку в течение ближайших месяцев.

После того как Украина добилась от западных партнеров поставки основных боевых танков, в воздухе повис вопрос западных истребителей четвертого поколения, среди которых больше всего на слуху американские F-16 Fighting Falcon.