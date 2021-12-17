Умерла вдова чилийского диктатора Пиночета – Лусия Ириарт. Фото

В четверг, 16 декабря, скончалась вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета Лусия Ириарт. Ей было 99 лет.

Об этом в Twitter сообщила внучка Ириарт Карина Пиночет. Она подчеркнула, что ее бабушка скончалась в окружении близких (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"В 99 лет в окружении родных и близких умерла моя любимая бабушка", – написала он.

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Аугусто Пиночет правил Чили с 1974 по 1990 годы. Лусия Ириарт была советником мужа и оказывала существенное влияние на него во время принятия политических решений. Одним из главных был государственный переворот, организованный против тогдашнего президента Чили Сальвадора Альенде в сентябре 1973 года.

Пиночет умер в 2006 году в возрасте 91 года, не дожив до суда. Он в то время находился под домашним арестом по подозрению в убийствах политических оппонентов и коррупции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Южной Корее 23 ноября умер бывший президент этой страны Чун Ду Хван. Ему было 90 лет.