Умерла самая старая женщина в Китае: ей было 135 лет. Фото

В поселке Кумушерик округа Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае скончалась самая старая жительница страны. Алимихан Сейти прожила 134 года и до конца своих дней обходилась без помощников.

Об этом сообщило китайское агентство Синьхуа. Кумушерик известен как "село долгожителей", населенный пункт, где часто можно встретить жителей старше 90 лет.

Алимихан Сейти не имела никаких особенных секретов долголетия, но всю жизнь предпочитала активную деятельность. Она регулярно совершала прогулки, занималась домашним хозяйством, не привлекая помощников и помогала внукам заботиться о правнуках.

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Женщину окружали заботой и вниманием дети и внуки. Местная власть также заботится о жителях Кумушерика, создавая условия для продления лет и здоровья. Для тех, кто пересек возрастную отметку в 60 лет, ежегодно организуют бесплатное медицинское обследование, предоставляют льготы и индивидуальные лекарства.

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