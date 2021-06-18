Умер первый президент Замбии Кеннет Каунда, в стране объявили трехнедельный траур

Первый президент Замбии и один из последних представителей поколения африканских лидеров, которые боролись с колониализмом, Кеннет Каунда умер 17 июня. Ему было 97 лет.

В прошедший понедельник мужчину госпитализировали в военный госпиталь в столице страны Лусаке с диагнозом пневмония, при этом его помощники заявили, что у него не было COVID-19. Как передает ВВС, из-за смерти политика в стране объявили трехнедельный траур (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Кеннет Каунда в 1950-х годах был ключевой фигурой в движении за независимость Северной Родезии от Великобритании. Он стал президентом Замбии после обретения независимости в 1964 году.

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Возглавляя левую Объединенную партию национальной независимости (UNIP), политик провел страну через десятилетия однопартийного правления и ушел в отставку после поражения на многопартийных выборах в 1991-м.

"Мне грустно сообщать, что мы его потеряли. Давайте помолимся за него", – отметил сын Каунды, Камбарадж.

Нынешний президент Замбии Эдгар Лунгу тоже подчеркнул, что страна оплакивает "истинную африканскую икону".

"Я узнал о вашей кончине с большой грустью. От имени всей нации и себя лично молюсь, чтобы вся семья Каунда утешилась, когда мы оплакиваем нашего первого президента и истинную африканскую икону", – написал он в Facebook.

Правительство страны объявило трехнедельный национальный траур с приостановлением всех форм развлечений.

Со своей стороны Фонд Нельсона Манделы заявил, что вклад Каунды в борьбу против колониализма и апартеида не будет забыт.

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