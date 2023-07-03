Умер экс-президент Сербии Милан Милутинович, обвиняемый в военных преступлениях: его дело рассматривал Гаагский трибунал

2 июля умер сербский политик, бывший президент страны Милан Милутинович, который обвинялся Гаагским трибуналом в массовых убийствах и депортации, но был оправдан. Ему было 80 лет.

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Милутинович управлял Сербией с 29 декабря 1997-го по 29 декабря 2002 года. По истечении президентского срока трибунал выдвинул ему обвинения. Свою вину политик не признавал. В итоге в 2009 году Милутинович был оправдан – было решено, что он не имел прямого контроля над армией. Он стал вторым сербом, с которого были сняты все обвинения в преступлениях во время югославских войн.

О смерти второго президента Сербии и экс-президента сербской Социалистической партии (СПС) сообщил в Instagram глава МИД страны Ивица Дачич, нынешний председатель СПС. Он написал, что "передает последний привет" Милутиновичу. Он, по его словам, управлял Сербией в сложнейший период ее истории.

Милан Милутинович был родом из Белграда, там он получил юридическое образование.

С 1969 по 1971 годы был членом президиума Югославского социалистического союза молодежи, с 1974 по 1977-й – секретарем по идеологии городского комитета Союза коммунистов Белграда. С 1969 по 1974-й был депутатом югославского федерального парламента, работал, в частности, в Комитете по иностранным делам.

С 1977 по 1982 год он занимал должность министра образования, науки и спорта Сербии. После увольнения стал директором Национальной библиотеки Сербии (до 1987 года).

Дальше он работал в дипломатической среде, был назначен послом в Греции, а в 1995 году встал во главе МИД Сербии.

На президентских выборах 1997 года Милутинович во втором туре набрал 59,18% голосов при явке 50,96% избирателей. Его конкурент с 37,61% голосов в итоге бойкотировал церемонию инаугурации Милутиновича.

В 2003 году экс-президент добровольно сдался Международному уголовному трибуналу по бывшей Югославии. Он подозревался в причастности к преступлениям югославских войск против албанцев Косово во время войны в 1999 году.

МТБЮ обвинял Милутиновича в военных преступлениях по четырем пунктам:

– насильственная депортация;

– убийство как преступление против человечности;

– убийство как нарушение законов или обычаев войны;

– "другие бесчеловечные действия" во время войны в Косово.

26 февраля 2009 года МТБЮ оправдал Милутиновича по всем пунктам. В 2010 году он заявил в интервью: "Я не злопамятный и мстительный человек, хотя и провел пять лет в тюрьме в Схевенингене".

Как писал OBOZREVATEL, 12 июня в Италии скончался бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони. Другу российского диктатора Владимира Путина было 86 лет.

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