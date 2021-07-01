Умер экс-глава Пентагона, который руководил военными операциями в Ираке и Афганистане

В США в возрасте 88 лет умер бывший министр обороны Дональд Рамсфелд. Он более 60 лет провел на государственной службе.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, мужчина скончался в окружении семьи в городе Таос, штат Нью-Мексико.

"Мы с глубокой печалью делимся новостью о кончине Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда", – говорится в заявлении, без указания даты смерти.

The New York Times со ссылкой на представителя семьи пишет, что Рамсфелд умер из-за множественной миеломы – злокачественной опухоли из плазматических клеток.

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Дональд Рамсфелд занимал пост министра обороны в республиканских администрациях президентов Джеральда Форда (1975-1977) и Джорджа Буша-младшего (2001-2006).

Рамсфелд руководил вторжением США в Ирак, целью которого было свержение тогдашнего главы страны Саддама Хусейна.

Также он курировал действия Пентагона на террористические атаки 11 сентября 2001 года. После атак Рамсфелд организовал военное нападение США на Афганистан, которое привело к свержению талибов, укрывавших Усаму бен Ладена и других лидеров Аль-Каиды.

Сообщалось, что Рамсфелд лично санкционировал суровые методы допроса заключенных в специальной созданной на военно-морской базе США в Гуантанамо, Куба. Такие методы вызвало международное осуждение, а правозащитники и другие лица заявили, что заключенных пытали.

Штаты столкнулись с мировым осуждением после того, как были опубликованы фото на которых были изображены американские солдаты, которые издевались над заключенными. Но в 2004 году Буш дважды отказывался принять предложение Рамсфелда уйти в отставку после того, как появились снимки, на которых американский персонал жестоко обращался с заключенными в тюрьме Абу-Грейб за пределами Багдада, Ирак.

Рамсфелд после череды скандалов ушел с поста министра обороны в 2006 году и был заменен тогдашним директором ЦРУ Робертом Гейтсом.

Как сообщал OBOZREVATEL, организатор крупнейшей в истории США мошеннической финансовой пирамиды Бернард Мэдофф скончался на 82-м году жизни. Он отбывал 150-летний срок в тюрьме.