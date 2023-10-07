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Улицы Тель-Авива опустели, в городе исчезает интернет: количество жертв атаки ХАМАС выросло до 100. Фото и видео

Ольга Липич
Мир
3 минуты
2,6 т.
Улицы Тель-Авива опустели, в городе исчезает интернет: количество жертв атаки ХАМАС выросло до 100. Фото и видео

В Тель-Авиве днем 7 октября практически полностью опустели улицы после нападения на Израиль боевиков палестинского движения ХАМАС. В городе проблемы с интернетом, а количество погибших в стране уже возросло до ста.

В сети опубликовали кадры из Тель-Авива. На них видно, что во втором по величине городе Израиля совсем нет людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Улицы Тель-Авива опустели, в городе исчезает интернет: количество жертв атаки ХАМАС выросло до 100. Фото и видео
Улицы Тель-Авива опустели, в городе исчезает интернет: количество жертв атаки ХАМАС выросло до 100. Фото и видео
Видео дня

Местные жители, вероятно, прячутся в бомбоубежищах, спасаясь от ракетных ударов ХАМАС или выехали в более безопасные места на юге и в центре страны. Все магазины и кафе в городе закрыты.

Улицы Тель-Авива опустели, в городе исчезает интернет: количество жертв атаки ХАМАС выросло до 100. Фото и видео
Улицы Тель-Авива опустели, в городе исчезает интернет: количество жертв атаки ХАМАС выросло до 100. Фото и видео
Улицы Тель-Авива опустели, в городе исчезает интернет: количество жертв атаки ХАМАС выросло до 100. Фото и видео

В комментарии изданию ВВС английский писатель и журналист Гидеон Леви, находящийся в Тель-Авиве, сказал, что улицы города – пусты.

"Улицы совершенно пусты. Рестораны, кафе – все закрыто, и возникает тяжелое чувство удивления, шока и страха от того, что еще, возможно, произойдет. Когда упали первые ракеты, я еще бегал в парке, шум был ужасный", – сказал он.

Улицы Тель-Авива опустели, в городе исчезает интернет: количество жертв атаки ХАМАС выросло до 100. Фото и видео
Улицы Тель-Авива опустели, в городе исчезает интернет: количество жертв атаки ХАМАС выросло до 100. Фото и видео

Мониторинговая организация Netblocks сообщила, что в Тель-Авиве некоторые интернет-провайдеры испытывают проблемы с предоставлением доступа к интернету. Такие проблемы есть и в Секторе Газы.

Улицы Тель-Авива опустели, в городе исчезает интернет: количество жертв атаки ХАМАС выросло до 100. Фото и видео
Улицы Тель-Авива опустели, в городе исчезает интернет: количество жертв атаки ХАМАС выросло до 100. Фото и видео

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что в результате атак боевиков пострадало уже 908 человек. Люди с ранениями были доставлены в больницы на юг и центр Израиля. По данным властей, в результате беспрецедентного нападения погибли по меньшей мере 100 человек, передает издание The Times of Israel.

Улицы Тель-Авива опустели, в городе исчезает интернет: количество жертв атаки ХАМАС выросло до 100. Фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что его ведомство будет работать над тем, чтобы у Израиля "было все, что ему нужно для самозащиты". Ожидается, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден вечером 7 октября выступят с заявлениями.

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