Улицы Тель-Авива опустели, в городе исчезает интернет: количество жертв атаки ХАМАС выросло до 100. Фото и видео

В Тель-Авиве днем 7 октября практически полностью опустели улицы после нападения на Израиль боевиков палестинского движения ХАМАС. В городе проблемы с интернетом, а количество погибших в стране уже возросло до ста.

В сети опубликовали кадры из Тель-Авива. На них видно, что во втором по величине городе Израиля совсем нет людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Местные жители, вероятно, прячутся в бомбоубежищах, спасаясь от ракетных ударов ХАМАС или выехали в более безопасные места на юге и в центре страны. Все магазины и кафе в городе закрыты.

В комментарии изданию ВВС английский писатель и журналист Гидеон Леви, находящийся в Тель-Авиве, сказал, что улицы города – пусты.

"Улицы совершенно пусты. Рестораны, кафе – все закрыто, и возникает тяжелое чувство удивления, шока и страха от того, что еще, возможно, произойдет. Когда упали первые ракеты, я еще бегал в парке, шум был ужасный", – сказал он.

Мониторинговая организация Netblocks сообщила, что в Тель-Авиве некоторые интернет-провайдеры испытывают проблемы с предоставлением доступа к интернету. Такие проблемы есть и в Секторе Газы.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что в результате атак боевиков пострадало уже 908 человек. Люди с ранениями были доставлены в больницы на юг и центр Израиля. По данным властей, в результате беспрецедентного нападения погибли по меньшей мере 100 человек, передает издание The Times of Israel.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что его ведомство будет работать над тем, чтобы у Израиля "было все, что ему нужно для самозащиты". Ожидается, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден вечером 7 октября выступят с заявлениями.

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