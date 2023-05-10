'Украинцы создают бастион демократии': Хиллари Клинтон призвала НАТО нарастить темпы военной помощи Украине

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила, что международное сообщество должно помочь Украине накануне ее ожидаемого контрнаступления. Она призвала страны-члены НАТО нарастить темпы и масштабы военной помощи.

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Об этом Клинтон сказала во вторник, 9 мая, во время выступления в Оттаве (Канада), передает "Укринформ". Она хочет, чтобы партнеры делали еще больше для того, чтобы повысить обороноспособность нашей страны.

"Именно украинцы воюют и умирают, они находятся на передовой – буквально – защищая собственное государство и создавая бастион демократии. Мне бы хотелось, чтобы мы делали еще больше, чтобы ускорили доставку всего, что им нужно. Я бы предпочла, чтобы все государства, все члены Альянса передали им все возможное", – сказала политик.

Она отметила, что эта помощь будет нужна Украине в случае весеннего наступления на временно оккупированные РФ территории. Клинтон добавила, что полномасштабное российское вторжение уже показало всему миру, что президенту РФ и ее военному руководству совершенно безразличны жизни их граждан, которых они бросают их на убой.

"Лучший способ прекращения путинской агрессии – победа Украины, то есть нам следует больше им помогать", – резюмировала Клинтон.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что военное руководство Украины пока еще не утвердило окончательный план контрнаступления наших Вооруженных сил. По его словам, есть несколько вариантов – все они сейчас в работе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Клинтон заявила, что нападений на Украину со стороны России можно было избежать, если бы западный мир "поставил на место" президента РФ Владимира Путина еще в 2008 году. Тогда армия оккупантов вероломно вторглась в Тбилиси на танках и это сошло России с рук.

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