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Украинский дипломат устроил драку в Южной Корее: его срочно отозвали

Екатерина Белоброва
Мир
1 минута
5,6 т.
Украинский дипломат устроил драку в Южной Корее: его срочно отозвали

40-летний сотрудник посольства Украины в Южной Корее был срочно отозван назад в Киев на время расследования вопиющего инцидента. Вечером 25 июля он перепил в местном баре, устроил скандал, после чего набросился на бармена, а затем и полицейского, который прибыл на вызов. 

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Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко у себя в Facebook. Дебошир был  доставлен в полицейский участок Йонсан для проведения расследования, был освобожден под личное обязательство украинского посла. 

"Теперь посольство тесно сотрудничает с корейскими властями, чтобы обеспечить полное и беспристрастное расследование этого вопроса. А пока мы призываем представителей прессы воздерживаться от любых предположений, которые могут быть непроверенными и вводящими в заблуждение", – указано в сообщении. 

Николенко подчеркнул, что работники украинской дипломатической службы за границей должны неукоснительно соблюдать профессиональную и моральную этику, а также уважать законодательство стран их пребывания. Подобное поведение официальных лиц недопустимо. 

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по инициативе президента Зеленского Вадима Пристайко уволили с должности посла Украины в Британии и Северной Ирландии. Кроме того, он больше не будет по совместительству постоянным представителем страны при Международной морской организации.

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