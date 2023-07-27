Украинский дипломат устроил драку в Южной Корее: его срочно отозвали

40-летний сотрудник посольства Украины в Южной Корее был срочно отозван назад в Киев на время расследования вопиющего инцидента. Вечером 25 июля он перепил в местном баре, устроил скандал, после чего набросился на бармена, а затем и полицейского, который прибыл на вызов.

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Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко у себя в Facebook. Дебошир был доставлен в полицейский участок Йонсан для проведения расследования, был освобожден под личное обязательство украинского посла.

"Теперь посольство тесно сотрудничает с корейскими властями, чтобы обеспечить полное и беспристрастное расследование этого вопроса. А пока мы призываем представителей прессы воздерживаться от любых предположений, которые могут быть непроверенными и вводящими в заблуждение", – указано в сообщении.

Николенко подчеркнул, что работники украинской дипломатической службы за границей должны неукоснительно соблюдать профессиональную и моральную этику, а также уважать законодательство стран их пребывания. Подобное поведение официальных лиц недопустимо.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по инициативе президента Зеленского Вадима Пристайко уволили с должности посла Украины в Британии и Северной Ирландии. Кроме того, он больше не будет по совместительству постоянным представителем страны при Международной морской организации.

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