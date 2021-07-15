Украинских яхтсменов приговорили в Грузии к тюрьме, МИД выразил протест

Суд в Грузии посадил на четыре года одесских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, которых обвинили в незаконном пересечении границы. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на приговор гражданам, заявив: оно разочаровано решением и требует его пересмотра.

Отметим, что скандальное решение вынес Батумский городской суд. Комментарий пресс-службы МИД относительно дела был обнародован на официальном сайте в среду, 14 июля. Указано, что дипломаты вызвали временно поверенного Грузии в Украине.

Украинская сторона подчеркнула, что судебный приговор считает несправедливым и таким, что не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства Украины и Грузии.

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В МИД подчеркнули, что не вмешиваются в процесс судопроизводства в Грузии, однако призывают пересмотреть решение и немедленно освободить украинских граждан.

МИД, а также посольство Украины в Грузии и в дальнейшем будут принимать все необходимые меры для защиты законных прав и интересов граждан, которые воспользуются своим правом подать апелляционную жалобу в соответствии с законодательством Грузии.

Напомним, что Дяченко и Хомича на яхте грузинские пограничники задержали в конце ноября 2020 года.

Судно направлялось в Турцию вдоль берега Грузии. На борту также находился владелец яхты Insieme – гражданин Грузии Михаил Батурин. Добавим, что он является бывшим сотрудником охраны Михеила Саакашвили.

Всех троих (Дяченко, Хомича, Батурина) отправили в СИЗО по обвинению в якобы незаконном пересечении границы Грузии. Адвокаты настаивают, что причины уголовного производства исключительно политические.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Грузии 2 июля во время спуска с горы Тетнульди со снежного склона сорвался украинец. 57-летний Анатолий Мрачковский погиб.