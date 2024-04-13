Украинские ТЦК уже в Молдове? В сети распространяется новый фейк

В сети начали распространять очередной фейк о сотрудниках территориальных центров комплектования. В этот раз в соцсетях выдали, что ТЦК и СП якобы вручают повестки на территории Молдовы.

Однако в парламенте быстро развеяли ложь и объяснили, чем занимаются украинские военные и правоохранители в Молдове. Об этом сообщает издание Noi.

Одна из так называемых правозащитниц записала видео, в котором пыталась намекнуть, что сотрудники ТЦК и СП вместе с украинскими полицейскими якобы раздают повестки на территории Молдовы. Фейк подхватили другие пользователи соцсетей и начали бурно обсуждать видео.

Кроме того, появление в Молдове людей в украинской военной и полицейской форме попытались связать с информацией о том, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов станет послом Украины в Молдове. Чем именно связано видео с военными и назначение Данилова распространители фейков не удосужились аргументировать.

Видео с военными стало предметом обсуждения в молдавском парламенте. На заседании 11 апреля депутаты от Партии социалистов потребовали от парламентского большинства подробных объяснений и встречи с министром внутренних дел Адрианом Эфросом.

В свою очередь депутат от партии "Действия и Солидарность" Лилиана Карпа сообщила, что в Молдове проходит семинар, организованный Генеральным инспекторатом пограничной полиции совместно с миссией FRONTEX. Учебный курс, направленный на борьбу с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, предназначен для группы слушателей Государственной пограничной службы Молдовы, а также Службы таможенной полиции Украины.

Кроме того, от Пограничной полиции поступили разъяснения, в которых говорится, что с 6 по 13 апреля в Центре передового опыта пограничной безопасности Унгенского муниципального образования проводится специализированный учебный курс "Борьба с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".

Напомним, российские пропагандисты распространяют в сети очередной фейк, направленный на дискредитацию территориальных центров комплектования, украинской армии и государства в целом. При этом новый фейк сделан настолько бестолково, что вызывает вопросы уже после первого ознакомления с ним.

Ранее в сети стремительно начало распространяться сообщение, что после окончания войны военное положение не будет отменено еще несколько лет. Это якобы нужно для того, чтобы были основания не выпускать украинцев за границу, чтобы они работали над послевоенным восстановлением страны.