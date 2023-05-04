Украинские нардепы вмешались в выступление РФ на ПАЧЭС, россиянину дали по роже за украинский флаг. Видео

На саммите Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества украинские нардепы подрались с представителями РФ. Причина тому – недопустимое поведение членов российской делегации.

Видео дня

Об этом сообщило Anadolu Agency в Twitter. Россияне позволили себе "сдернуть" украинский флаг из рук, после чего получили по заслугам (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в столице Турции Анкаре произошла потасовка между украинскими и российскими делегатами. Напряженность накалилась после того, как украинцы прервали выступление российского чиновника", – говорится в источнике.

Кроме того, видео с места событий опубликовал и народный депутат Украины Александр Мариковский.

На кадрах видно, как россиянин подошел и выдернул украинский флаг прямо из рук члена делегации Украины. За кадром слышен смех и ехидные комментарии "группы поддержки".

"Не нужно было вешать свои портянки", – нагло заявили они.

Украинские нардепы отстояли честь страны и вмешались в ситуацию.

Это событие прокомментировал глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Члены национальной делегации Украины в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества выдержали безумную атаку российской делегации, в составе которой были 9 человек, чьи полномочия следовало подтвердить на открывшейся в Анкаре сессии Ассамблеи", – написал он в своем Telegram.

Он отметил, что среди членов российской делегации – известный украинофоб Константин Затулин и Михаил Шеремет, обоснованно подозреваемый в организации и жестоком убийстве крымскотатарского активиста, отца троих несовершеннолетних детей, героя Украины (посмертно) Решата Аметова.

"Благодаря слаженной работе делегации Украины – народных депутатов Украины всем девяти рашистским мерзавцам отказали в членстве в ПАЧЭС. Соответственно, российская делегация и дальше будет оставаться в составе 3 человек, которые "прошмыгнули" несколько лет назад", – добавил Чубаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, США не выдали российской делегации в ООН визы для посещения страны, а также отказали в разрешении на прибытие специального самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Россия в этом месяце председательствует в Совете Безопасности ООН, который заседает в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!