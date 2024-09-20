Украина впервые присоединилась к учениям НАТО по противодействию беспилотникам: что известно

Представители Украины впервые принялы участие в учениях НАТО по противодействию беспилотникам. Учения стартовали 10 сентября в Нидерландах и закончатся 20 сениября.

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Об этом сообщили на официальном сайте Североатлантического Альянса. Как отмечается, в ежегодных учениях по технической совместимости систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (C-UAS TIE) приняли участие более 450 человек из 19 стран-членов НАТО и трех стран-партнеров.

"С 10 по 20 сентября 2024 года более 450 участников из 19 стран НАТО и трех стран-партнеров собрались в Нидерландах, чтобы проверить способность коммерчески доступных систем борьбы с беспилотниками работать бесперебойно вместе. Украина впервые приняла участие вместе с представителями частного сектора и исследовательского сообщества", – сказано в сообщении.

В пресс-службе НАТО отметили, что в рамках учений было вживую испытано более 60 систем и технологий борьбы с БПЛА, таких как датчики, системы "беспилотник –беспилотник", глушилки и киберперехватчики.

Первое активное участие Украины в таком мероприятии является частью Дорожной карты инновационного сотрудничества НАТО – Украина, одобренной лидерами стран-союзников и Украины на Вашингтонском саммите.

"Такие учения, как C-UAS TIE, предоставляют уникальную возможность совместно решать насущные проблемы, такие как автономность и совместимость беспилотников, а также извлекать уроки из боевого опыта Украины по противодействию малым беспилотникам", – добавили в блоке.

Там также подчеркнули, что интеграция технологий борьбы с беспилотниками в интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону (IAMD) НАТО важна для усиления сдерживания и обороны Альянса.

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