Украина вовремя предупредила Польшу: министр обороны о найденных остатках российской ракеты Х-55

Украина 16 декабря 2022 года информировала, что в направлении Польши вероятно летит ракета. В итоге обломки Х-5 были найдены в конце апреля в лесу неподалеку от польского города Быдгощ.

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Как сообщает Укринформ, об этом заявил на пресс-конференции вице-премьер-министр – министр национальной обороны РП Мариуш Блащак. Он получил результаты проверки по обнаруженному "военному объекту".

"Установлено, что 16 декабря в Центр воздушных операций, подчиненный оперативному командующему, поступила информация от украинской стороны о приближении к польскому пространству объекта, который может быть ракетой. Было налажено сотрудничество с украинской и американской сторонами", – сказал польский чиновник.

После этого, как утверждает Блащак, были запущены соответствующие процедуры НАТО – повышена боевая готовность очередных сил, в воздух подняты польские и американские самолеты. Объект был зафиксирован также польскими наземными радиолокационными станциями.

Результаты проверки доказали правильность действий Центра воздушных операций. По словам Блащака, с ЦПО информация о неустановленном военном объекте была передана командующему Оперативного командования видов Вооруженных сил Польши. Однако он не сообщил об этом министру обороны.

"Согласно выводам проверки, командующий Оперативного командования проигнорировал свои должностные обязанности, не сообщив об объекте, появившемся в воздушном пространстве Польши, ни мне, ни Правительственному центру безопасности и другим службам, что предусмотрено процедурами", – подчеркнул министр.

Больше всего недостатков выявлено в вопросах информирования и организации поисковых мероприятий объекта. Блащак сказал, что не знал об инциденте и возразил, что отказался отдать приказ о поисках объекта.

"Я решительно отрицаю появившуюся в СМИ информацию о том, что я отказался отдать приказ о поиске объекта и направлении на место дополнительных подразделений войск территориальной обороны. Такую просьбу я никогда не получал", – отметил он, добавив, что командующий Оперативного командования видов вооруженных сил Польши также мог самостоятельно принять решение о поиске объекта.

В то же время, начальную поисковую операцию вице-премьер-министр назвал неудовлетворительной, потому что ее проводил только патруль полиции, без привлечения военных подразделений. И длилась она только один день – 19 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце апреля случайный прохожий наткнулся на остатки неопознанного объекта в лесу в Замосце под Быдгощем. Предварительно сообщалось, что это был обломок ракеты класса "воздух-поверхность". Признаков взрыва не было. Спустя несколько дней после обнаружения ракеты Польша обратилась к США за помощью в проведении экспертизы.

Среди основных версий после обнаружения обломка выдвигалось предположение, что ракета могла быть выпущена случайно во время учений с МиГ-29 советского производства, которые стояли на вооружении польской армии.

Несомненным был факт, что она была произведена в СССР или РФ, ведь на обломке обнаружили надписи на русском языке.