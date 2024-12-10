Украина, Сирия и Ближний Восток: в Белом доме заверили, что команды Байдена и Трампа контактируют в вопросах 'горячих точек'

В Белом доме сообщили, что команды действующего президента США Джо Байдена и избранного главы государства Дональда Трампа контактируют по поводу событий в "горячих точках" мира. Речь идет об Украине, Сирии и всем Ближнем Востоке в целом.

Видео дня

Об этом во время онлайн-брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает "Укринформ". Он подтвердил, что такие обсуждения происходят.

"У нас есть такие возможности и уже имели разговоры с соответствующими должностными лицами в новой команде Трампа, в частности о том, что происходит в Сирии, а также о том, что происходит в Украине и на Ближнем Востоке", – сказал представитель Белого дома.

Кирби выразил надежду, что эти контакты с командой Трампа будут продолжены, и команда Джейка Салливана продолжит информировать новую команду в следующей администрации.

Однако он отметил, что новая администрация Штатов сама будет решать, какие подходы в вопросах внешней политики продолжать, а какие нет.

Ранее Джон Кирби заявил, что вопрос о том, кто сейчас руководит Сирией после свержения режима диктатора Башара Асада, является открытым. В настоящее время США проводят консультации с ключевыми партнерами в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор Владимир Путин проиграл в войне против Украины, поскольку потерял на поле боя 700 тысяч военных. Поэтому, по словам Трампа, пришло время для мирных переговоров, и он уже готовит "концепцию" мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!