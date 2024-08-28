Украина против России: суд в Гааге назначил даты слушаний по существу

С 23 сентября по 5 октября 2024 года Постоянная палата третейского суда в Гааге приступит к слушанию по сути по иску Украины против России от 2016 года. Речь идет о нарушении государством-агрессором Конвенции ООН по морскому праву в Азовском морях и Керченском проливе.

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Об этом говорится в сообщении суда. Как отмечается, во время слушаний будут рассматривать вопросы по существу, а также оставшиеся вопросы юрисдикции и приемлемости.

Слушания начнутся в понедельник, 23 сентября 2024 года в 10:00 по местному времени. Первым в суде слово будет иметь Украина. Публичный доступ будет закрыт в любой форме, однако публичными будут вступительные и заключительные заявления сторон.

Напомним, что 14 сентября 2016 года Украина подала отдельный иск против России за нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Государство инициировало арбитражное производство против РФ для защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

В 2018 году суд в Гааге решил рассмотреть возражения России, отложив рассмотрение по существу. Основное отрицание захватчиков заключалось в том, что претензии Украины фактически не касаются Конвенции ООН по морскому праву, а являются попыткой получить решение, подтверждающее суверенитет Украины над Крымским полуостровом.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина добилась рассмотрения Арбитражным трибуналом в Париже иска, который "Укрэнерго" подало к России в 2019 году. Иски касаются выплаты компенсации за незаконно экспроприированные Россией энергетические активы и инвестиции в Крыму. В частности, речь идет об имуществе общей стоимостью 527 млн евро.

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