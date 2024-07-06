Украина просит Польшу защитить небо над западом страны, – вицеспикер председателя ВРУ Кондратюк

Средства противовоздушной обороны, расположенные на восточных границах Польши, могли бы эффективно защищать украинское небо над пограничными регионами. Украина просит Польшу рассмотреть такую возможность.

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Об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк на встрече с маршалом польского Сената Малгожатой Кидавой-Блонской и спикером литовского Сеймаса Викторией Чмилите-Нильсен, сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Встреча состоялась в Вильнюсе в рамках Дня государственности Литвы.

Литва, Польша и Украина входят в объединение Люблинского треугольника и координируют сотрудничество в разных областях.

"Сегодня говорили о гуманитарной защите Украины. Под гуманитарной защитой я в первую очередь имею защиту права украинцев на жизнь. А это защита городов и энергетической инфраструктуры от ракетных атак со стороны России. Снова, как и два с половиной года назад, Украина умоляет: закройте небо! Дайте возможность жить!" — отметила на встрече Елена Кондратюк.

Она привела данные о том, что за 2 с половиной года агрессии россия разрушила 70% энергетики и 250 тысяч домов.

Елена Кондратюк обратилась к руководителю Верхней палаты польского Парламента Малгожаты Кидавы-Блонской с просьбой рассмотреть возможность использования польского ПВО для защиты воздушного пространства приграничных регионов Украины.

"Кроме того, я попросила спикера литовского Сеймаса Викторию Чмилите-Нильсен озвучить эту просьбу на саммите спикеров стран НАТО, который уже в понедельник состоится в Вашингтоне, в преддверии юбилейного саммита НАТО", — сообщила вицеспикер украинского парламента.

Малгожата Кидава-Блонская и Виктория Чмилите-Нильсен заверили, что приложат все свои усилия, чтобы поспособствовать решению вопроса защиты украинского неба.

"Если НАТО не готово принять Украину в свои ряды в разгар войны, нам нужно требовать от стран Альянса достаточно ресурсов для того, чтобы сдерживать и побеждать врага и обеспечивать украинцам право на жизнь!", — убеждена Елена Кондратюк.

Заместитель председателя Верховной Рады Украины находится с официальным визитом в Литве по приглашению спикера литовского Сеймаса Виктории Чмилите-Нильсен. Елена Кондратюк представляет Украину на официальных мероприятиях по случаю Дня государственности Литвы.