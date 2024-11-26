Украина позволит Польше эксгумировать тела жертв Волынской трагедии

Украина подтвердила, что препятствий для проведения поисков и эксгумации тел жертвы Волынской трагедии на нашей территории нет. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой.

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Как пишет PAP, стороны приняли соответствующее совместное заявление. Работы по эксгумации останков поляки будут проводить в сотрудничестве с украинскими учреждениями.

"Украина подтверждает отсутствие препятствий для проведения польскими государственными учреждениями и частными структурами в сотрудничестве с соответствующими украинскими учреждениями поисково-эксгумационных работ на территории Украины в соответствии с законодательством Украины и заявляет о готовности положительно рассмотреть заявки по этим вопросам", – говорится в заявлении.

Сикорский добавил, что польская сторона мобилизует собственные институты, такие как Институт национальной памяти, чтобы "быть чувствительными к украинским требованиям".

Представитель МИД Польши Павел Вронский отметил, что таким образом было принято новаторское решение об отмене моратория на поиски и эксгумацию останков польских жертв Волынской трагедии, действовавшего с 2017 года. Он добавил, что эксгумация может начаться весной 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в начале ноября Радослав Сикорский заявлял, что в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии прогресса пока нет. По его словам, украинское правительство на тот момент не выполнило своевременно свои обещания.

Ранее, напомним, в Польше заявили, что вступление Украины в Евросоюз не является "вопросом выживания", и предупредили, что будут ставить свои условия. Речь шла, в частности, об эксгумации жертв Волынской трагедии.

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