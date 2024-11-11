Украина 'потеряет помощь' через 38 дней: сын Трампа перепостил видео с Зеленским

Сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший на своей странице в соцсети поделился видео с "намеком" на то, что Украина через 38 дней якобы может остаться без американской помощи. На кадрах президент Владимир Зеленский с Дональдом Трампом и подпись "POV (point of view. – Ред.): Ты через 38 дней потеряешь свою помощь".

Видео дня

Такое видео Трамп-младший перепостил в Stories в Instagram, пишет The Telegraph. Сначала это видео опубликовала бывший губернатор Аляски и экс-кандидат на пост вице-президента от Республиканской партии Сара Пейлин.

На кадрах Зеленский выглядит грустным рядом с Трампом, камера фокусируется на лице украинского президента, после чего видео становится черно-белым, а перед ним падают долларовые купюры.

В материале говорится, что такой поступок сына Трампа похож на насмешку над Украиной и Зеленским из-за якобы потери американской помощи после того, как Трамп официально займет пост президента США.

38 дней в этом видео означают, что через этот период в США запланировано собрание выборщиков в разных штатах, где будут утверждены голоса за президента. Это произойдет 17 декабря.

Ранее в Белом доме заявили, что действующий глава США Джо Байден будет убеждать Конгресс и администрацию будущего президента Дональда Трампа в необходимости поддержки Украины. Эту тему он затронет 13 ноября, когда республиканец по приглашению Байдена посетит Овальный кабинет.

В The Wall Street Journal озвучили предположение, что команда Трампа рассматривает разные варианты завершения войны в Украине, в том числе и "замораживание" линии фронта, а также создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО на 20 лет.

В то же время Зеленский ранее сказал, что не обсуждал с Трампом никаких мирных инициатив для завершения войны с Россией. По его убеждению новоизбранный президент США действительно хочет завершения войны и будет предлагать разные решения и взгляды.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 ноября стало известно о том, что Дональд Трамп уже провел телефонный разговор с Путиным. Американский политик якобы попросил диктатора "не обострять ситуацию" в Украине.

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