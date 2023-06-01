Украина получит от Пентагона установки Gepard более чем на 118 млн долларов: как помогут ВСУ

Пентагон заключил с американской оборонной компанией Global Military Products договор на закупку и поставку Украине зенитных самоходных установок Gepard. Сумма контракта больше 118 млн долларов.

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Об этом сообщается на сайте Минобороны США. "Компания Global Military Products Inc., Флорида, получила контракт с твердофиксированной ценой на сумму 118 375 740 долларов США на закупку и поставку 35-мм систем противовоздушной обороны Gepard", – говорится в сообщении.

Ожидается, что контракт будет выполняться в Иордании, а средства на него были выделены из "средств на зарубежные военные продажи (Инициатива содействия безопасности Украины) за 2010 финансовый год".

Ожидается, что Gepard должен прийти в Украину до 30 мая 2024 года. В то же время в Пентагоне не уточнили, сколько установок приобретут на эту сумму.

Немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard (Flugabwehrkanonenpanzer Gepard) устанавливалась на шасси танка Leopard I и производилась с середины 1970-х годов компанией Krauss-Maffei.

Военный обозреватель Кирилл Данильченко отметил, что они являются "многоцелевой системой, которая способна работать с боевых порядков механизированных частей, прикрывать колонны на марше, наносить удары из засад за счет РЛС, засекающей воздушную цель в 15 км". По его словам, Gepard может "работать" и бронебойными снарядами в борта танков или в лоб бронетехники с более слабой броней.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на очередном заседании Ставки главнокомандующего были обсуждены перспективы и сроки предстоящего контрнаступления украинской армии. Там речь также шла о новых пакетах вооружений для Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд конгрессменов от Республиканской партии выступают за скорее предоставление Украине оружия, необходимого для успешного контрнаступления, на схожих позициях стоят и многие демократы. Часть американских законодателей считают, что администрация Байдена передать Украине истребители F-16 и дальнобойное оружие.