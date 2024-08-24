'Украина победит и станет членом ЕС': здание Еврокомиссии подсветили сине-желтым цветом. Фото

Украина обязательно победит в войне и станет членом Евросоюза. Этими словами президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен поздравила украинцев с Днем Независимости.

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Урсула фон дер Ляен показала в сети, как здание Еврокомиссии подсветили в сине-желтый цвет. Это произошло в ночь на 24 августа – День Независимости Украины.

"В преддверии Дня Независимости Украины наше здание сияет цветами украинского флага. Отдаем дань уважения несокрушимому духу и храбрости наших украинских друзей. Украина победит в этой войне и займет свое место в нашей европейской семье", – отметила она.

Окончила фон дер Ляен на украинском языке словами: "Слава Украине!".

Как сообщал OBOZ.UA, 25 июня Украина официально начала переговоры по членству в ЕС : начала работать межправительственная конференция. Методику вступления кардинально не изменяли, хотя ее адаптируют под ситуацию в каждой из стран. Страны, которые уже прошли этот путь, после начала переговоров на выполнение всех условий тратили не менее семи лет.

Украина на новом этапе вступления в ЕС уже начала скрининг отечественного законодательства о соответствии европейским нормам. Первая такая встреча уже прошла в Брюсселе. На встрече обсуждался раздел переговорной рамки по публичным закупкам, входящий в главный кластер "Основы процесса вступления в ЕС".

Тем временем Европейский Союз вернул пошлины на импорт украинского меда, использовав механизм "экстренного торможения". Решение принято из-за того, что поставки продукта из Украины превысили предел, установленный для свободной торговли.

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