Украина одержала дипломатическую победу над Россией в ООН

В Генассамблее ООН Украину на дебатах по вопросу временно оккупированных территорий поддержали страны Евросоюза и США.

Об этом в Телеграм-канал сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Он отметил, что представитель Украины в ООН Сергей Кислица в очередной раз напомнил всему миру, что Россия – захватчик, что Крым и Донбасс – украинская земля.

Гончаренко добавил, что глава российской делегации Виталий Чуркин не явился на дебаты, прислав своего заместителя. Российский дипломат вещал пропаганду о "гражданской войне на Донбассе" и про "русский Крым".

Украину на дебатах поддержали представители ключевых стран и блоков – США, ЕС, Канада, страны Балтии и другие. А на сторону РФ стали только Венесуэла и Сирия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Генеральная ассамблея ООН провела дебаты, инициированные украинской стороной, которые были посвящены ситуации на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.