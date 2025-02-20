Украина не может проиграть войну: Стубб назвал главную задачу Европы

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что для завершения войны России в Украине Европа должна создать четкий план. Он подчеркнул, что Украина не может проиграть войну, и это главная задача для европейских лидеров.

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Об этом сообщает YLE. 19 февраля Стубб присоединился к видеосвязи во время экстренной встречи европейских лидеров по безопасности, организованной президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Главная тема – поддержка Украины на фоне спорных заявлений со стороны США.

По словам Стубба, Европа должна объединиться и убедить США в необходимости дальнейшей поддержки Украины, потому что она не может проиграть войну. Он подчеркнул, что Киев нуждается во всех возможных ресурсах, тогда как Россию следует усиленно давить санкциями и политическими мерами.

Кроме того, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что последние высказывания Дональда Трампа по Украине – беспрецедентны. Бывший президент США фактически обвинил Украину в развязывании войны, хотя именно Россия совершила полномасштабное вторжение почти три года назад.

Напомним: 19 февраля в своей соцсети Truth Social Трамп подверг резкой критике главу Украины. Мол, тот "выманил" у Соединенных Штатов 350 миллиардов долларов на войну, "которую нельзя выиграть", и "играл как на скрипке" на Джо Байдене.

Также президент США назвал Зеленского "диктатором без выборов".

После этого поддержку Зеленскому выразили многие мировые лидеры, среди которых и ряд американских чиновников и конгрессменов.

Как писал OBOZ.UA, по данным The New York Times, РФ смогла заинтересовать Дональда Трампа перспективами бизнеса на своей территории и возможностью обрести статус "миротворца". В то же время, попытки Европы заинтересовать Белый дом покрытием расходов США на поставки оружия Украине не получили такого эффекта.

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