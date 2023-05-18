'Украина не должна стать границей': в Китае сделали новое заявление о войне РФ

Официальный Пекин критически относится к роли Украины, как последней границы между большим противостоянием в Европе. Стабильный и долгосрочный мир на континенте можно достичь, по мнению представителей КНР, только переговорами между европейскими лидерами и взаимным уважением интересов друг друга.

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Об этом заявил спикер китайского МИД Ван Веньбинь, передает корреспондент Укринформа. Так дипломат оценил одобрительную позицию экс-госсекретаря Генри Киссинджера по отношению к вступлению Украины в состав Североатлантического альянса.

"Позиция Китая по украинскому вопросу является последовательной и четкой. Украина не должна стать границей в большом силовом противостоянии", – с такими словами выступил Веньбинь на брифинге с журналистами.

Напомним, что специальный представитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй посетил Украину, а также планирует совершить серию поездок в Польшу, Францию, Германию и Россию. Соответствующие визиты станут "усилием по содействию мирным переговорам".

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай обратился в иностранные посольства и международные организации, расположенные в Пекине, с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для так называемой "политической пропаганды". В частности, речь шла об украинской символике на постройках.

В сообщении также отмечается, что посольства и международные организации "обязаны соблюдать китайские законы и правила", даже если Пекин уважает дипломатический иммунитет в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

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