Украина и США подписали ряд соглашений в оборонной сфере на $2,5 млрд

Госконцерн "Укроборонпром" достиг ряд договоренностей о сотрудничестве с американскими компаниями. Общая сумма трех соглашений составила 2,5 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба концерна. Глава компании Юрий Гусев отметил, что эти договоренности выводят на новый этап сотрудничество между государствами в сфере ОПК и подтверждают заинтересованность американских партнеров в украинской оборонке.

Lockheed Martin Corporation – производит бронетехнику, авиацию, ракеты и спутниковые системы. С ней наша страна договорилась о сотрудничестве в разработке совместных проектов и программ, организации исследований и разработок. Также стороны будут взаимодействовать в сфере комплаенса.

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Harris Global Communications Inc. – один из мировых лидеров оборонных технологий. Соглашение предусматривает поставки продукции в Украину и ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы.

Компания Day & Zimmermann Lone Star Llc занимается производством боеприпасов. Она поможет "Укроборонпрому" в разработке проектов по модернизации и создании новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала.

Как сообщал OBOZREVATEL, школьники на Международном оборонном инвестиционном форуме представили проекты, призванные укрепить обороноспособность Украины. Подростки разработали макеты квадрокоптера-миноискателя и робототехнического комплекса для обезвреживания мин и сбора осколков.