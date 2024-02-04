Украина и Польша договорились о совместном производстве оружия: в ОП заявили, что деньги уже есть

Польша согласилась производить оружие вместе с Украиной. Для этих целей Варшава уже выделила кредит.

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Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона. Точную сумму, тип оружия и объемы его изготовления он не уточнил.

По его словам, Польша присоединилась к Вильнюсской декларации стран "Большой семерки" (G7) о гарантиях безопасности для Украины только 22 января, когда состоялся визит премьер-министра Дональда Туска в Киев и встреча с украинским руководством.

Тогда, говорит чиновник, украинская и польская стороны "договорились об очень многих важных вещах".

"Польша выделила кредит на совместное производство оружия с Украиной. Это очень важно. Мы имеем компоненты польского оружия, которые уже поставляются и воюют в Украине. А нам нужно больше", – пояснил представитель Офиса президента.

Он добавил, что сейчас страны-соседи говорят о том, чтобы не только поставлять польское оружие, но и производить его совместно с украинскими и польскими производителями, предпринимателями.

Кроме того, добавил Жовква, 2 февраля во время встречи с руководителем канцелярии польского премьер-министра обсуждалось начало переговоров о гарантиях безопасности для Украины. Также речь шла о возможности реализации предложения Дональда Туска по созданию координационного механизма в сфере евроинтеграции.

Представитель ОП отметил, что "тональность и атмосфера разговоров с нынешним польским правительством" сейчас сильно изменилась.

Как сообщал OBOZ.UA, страны Европейского Союза обязались поставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов в течение одного года. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что к марту они предоставят ВСУ 524 000 снарядов – 52% от цели.

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