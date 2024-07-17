Украина и Чехия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью: что оно предусматривает

Украина и Чехия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и обеспечения публичного порядка и безопасности. Предварительное соглашение между Киевом и Прагой в этой сфере было заключено более 25 лет назад.

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Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на своем канале в Telegram. На совместных консультациях правительств Украины и Чехии в Праге он провел двустороннюю встречу с первым вице-премьером и министром внутренних дел Чехии Витом Ракушаном.

По словам Клименко, сотрудничество с чешскими коллегами по борьбе с преступностью является одной из самых активных среди стран Европы. С начала 2014 года между полицейскими ведомствами государств было осуществлено более двух тысяч контактов.

"Мы вместе успешно воплощаем проект "Кибербезопасность", участвуем в работе Ukrainian Task Force, созданной на базе Европола для предотвращения случаев торговли людьми", – отметил глава внутриполитического ведомства Украины.

Обновленное соглашение, по словам министра, обеспечивает сотрудничество в сфере предупреждения, выявления и борьбы с преступностью, а также активизирует процесс обмена информацией и реагирования на стоящие перед нашими государствами вызовы.

"Усиливаем сотрудничество, противодействуем преступности, заботимся о безопасности в наших странах", – написал Клименко.

Он добавил, что с Витом Ракушаном также обсудил вопросы миграционной политики, а также материально-техническое обеспечение подразделений системы МВД, в том числе тех, которые несут службу в зоне боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Чехия договорились о строительстве на территории нашей страны нового патронного завода. Кроме того, чешская компания будет производить для Украины штурмовые винтовки.

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