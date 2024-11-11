Украина движется в ЕС с рекордной скоростью: Боррель сказал, когда начнутся переговоры по конкретным кластерам

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина активно движется к членству в Европейском Союзе. Он пообещал, что в течение 2025 года начнутся следующие этапы переговоров по конкретным кластерам.

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Об этом Боррель сказал в интервью "Суспільному". Он отметил, что членство в ЕС – это самое большое обязательство касательно безопасности, которое Европа может предоставить нашей стране.

"Мы не военный альянс, но быть частью семьи Европейского союза, европейской семьи означает иметь мощные возможности, ведь каждый член этой семьи предан безопасности, защите и целостности остальных и семьи как единого целого", – добавил дипломат.

Боррель сказал, что последний отчет о продвижении Украины на пути в ЕС, предоставленный Европейской комиссией, очень положительный.

"Я уверен, что в течение следующего года, так быстро, как это возможно, начнутся переговоры по конкретным кластерам. И это демонстрирует ту рекордную скорость, с которой движется Украина. Так не делало ни одно государство на моей памяти", – сказал представитель ЕС.

Он подчеркнул, что институции в Брюсселе и отдельные страны-члены ЕС являются крупнейшими поставщиками помощи Украине. Почти половина помощи для Украины поступила из ЕС – это больше, чем от США.

"Мы предоставили в целом, военную, экономическую, финансовую и гуманитарную помощь объемом в 47-48% от мирового...Наша военная поддержка меньше, чем от США, однако все равно достигает 42 миллиардов долларов. Это нельзя оставлять без внимания", – сказал глава дипломатии ЕС.

Боррель подчеркнул, что безопасность Украины – это часть безопасности Европейского Союза.

"Мы поддерживаем украинскую борьбу за свободу и демократию, суверенитет и целостность не потому, что мы просто хорошие друзья и не из-за щедрости, а еще потому, что это часть нашей безопасности", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Жозеп Боррель отметил, что, несмотря на российское полномасштабное вторжение, Украина продолжает осуществлять внутренние реформы, необходимые для вступления в Европейский Союз. Членство в блоке является самой высокой гарантией безопасности, которую ЕС может предложить стране.

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