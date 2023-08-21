'Угроза политической катастрофы становится все более реальной': в Словакии к власти могут прийти антизападные силы, – эксперт

В Словакии к власти могут прийти антизападные силы. По данным соцопросов, в парламент проходят три партии с пророссийской направленностью, готовые образовать коалицию.

Видео дня

Об этом пишет основатель и директор Института центральноевропейской стратегии (ICES) Дмитрий Тужанский в своем Facebook. "Угроза большой политической катастрофы в Словакии становится все более реальной. Это подтверждают, в частности, данные свежих соцопросов за август – менее чем за два месяца до голосования, которое состоится 30 сентября", – отметил он.

Эксперт напомнил, что в рейтингах "достаточно уверенно" лидирует партия Smer бывшего премьера Роберта Фицо, который с начала российского вторжения ведет "очень радикальную антиукраинскую, антизападную и пророссийскую риторику".

Кроме того, в парламент Словакии проходят еще две партии с аналогичной политикой – Republika и SNS.

"Первая из этих двух – еще и с откровенно экстремистскими и фашистскими вкраплениями, вторая – еще с давней любовью к России. На троих эти партии имеют сейчас более 30% и точно готовы вместе образовывать коалицию. Вопрос, сколько они получат в итоге и кто еще из проходных согласится пойти с ними в эту коалицию, возможно Sme Rodina, Hlas?" – отметил Тужанский.

Эксперт добавил, что в то же время прозападные словацкие партии вряд ли смогут создать собственную коалицию.

"Другая проблема – это (не)способность прозападных сил Словакии образовать коалицию, даже если у Фицо&Ко не хватит мандатов для большинства, ведь именно распри в демократическом лагере и привели к этим досрочным выборам и собственно электоральному реваншу популистов", – пишет Тужанский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 1 августа стало известно о передаче Словакией Украине первых двух гаубиц Zuzana 2. Их производство также финансировалось Данией, Норвегией и Германией.

– Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее пожаловался, что ЕС якобы готовится к тому, что война в Украине будет идти еще четыре года. Глава МИД Словакии Мирослав Влаховский ответил ему, подчеркнув, что проблемой является РФ, а не Европа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!