Удивительная история, о которой возмутительно мало сейчас говорят: американские военные корабли уже неделю(!) преследуют танкер теневого флота "Белла 1", который шел в Венесуэлу без всякого флага.

Видео дня

Танкер отказался(!) останавливаться в ответ на требование американских властей, развернулся, и на всех парах сейчас идет из Карибского моря "в направлении Исландии". Я, правда, думаю, что он топит в Мурманск, поскольку команда танкера успела намалевать на нем огромный российский триколор, а американские военные почему-то все никак не могут решиться остановить его силой.

Как вы понимаете, далеко не каждый капитан обычного танкера может ох*еть настолько, чтобы показать средний палец американскому флоту, отказаться выполнять его приказы и взять курс на Мурманск.

Я предполагаю, что в трюме этого судна что-то очень ценное и/или очень незаконное. Что-то такое, что ни в коем случае не должно попасть в руки американцев. Например, оружие – подарок для Мадуро от Путина в преддверии вторжения США в Венесуэлу. Именно этим могла бы объясняться решительность действий капитана судна.

Но вот чем объяснить трусливую бездеятельность американских военных моряков, я сказать затрудняюсь. Единственное, что приходит на ум – это прямой приказ от Трампа, который отчаянно избегает сейчас любой конфронтации с Путиным.

Если так, то мы в очередной раз стали свидетелями неприличной слабости характера и запредельной трусости нынешнего американского президента.