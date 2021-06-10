Ударивший Макрона признался, что хотел кинуть в президента Франции яйцом: суд огласил приговор

28-летний Дэмиан Тарел, который дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону во время его визита в департамент Дром, не жалеет о своих действиях. Он признался, что даже планировал бросить в главу государства какой-то предмет.

Об этом Тарел заявил в четверг, 10 июня, отвечая на вопрос судьи, сообщил телеканал BFM. В ходе слушаний злоумышленник сказал, что не отказывается от своих действий.

Ударивший добавил, что за несколько дней до визита президента планировал, что бросит в Макрона яйцо или кремовый торт. Таким образом он хотел выразить, что президент "олицетворяет в его глазах упадок страны". Тарел заявил, что чувствовал необходимость выразить свое возмущение политикой президента, который, по его словам, "был выбран не всем народом Франции".

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"Когда он подошел, чтобы пожать мне руку, я воскликнул "Долой политику Макрона!" И ударил его по лицу. Я думаю, что мои слова произвели впечатление на всех "желтых жилетов", – заявил Тарел в суде.

Вместе с тем он признал, что отреагировал на приближение президента импульсивно и не думал о последствиях.

"Этой пощечины не было бы, если бы Макрон не пошел прямо ко мне", – ответил Тарел на вопросы суда о реакции его друзей, которые были удивлены таким поступком.

Суд признал Дэмиана Тарела виновным в нападении на "представителя власти" и приговорил его к четырем месяцам тюрьмы.

Кроме того, в течение двух лет он будет обязан работать или учиться и получать постоянную психологическую помощь. На три года он лишен гражданских прав, на пять – права занимать государственные должности и владеть оружием.

Напомним, Демиан Тарел был задержан за нападение на президента Франции Эммануэля Макрона. Нападающему 28 лет, он увлекается реконструкцией средневековых боев и создал в своем городе ассоциацию европейских исторических боевых искусств. Во время нападения Тарел воскликнул "Монжуа Сен-Дени, вон Макрона", что было боевым кличем феодального ополчения во Франции 12 века. Сейчас эта фраза стала знаком сплочения ультраправых.