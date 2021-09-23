Ученые узнали тайну гибели древнего города в долине реки Иордан

Ученые нашли доказательства гибели одного из самых крупных городов бронзового века в долине Иордан. По мнению археологов, он мог погибнуть, став жертвой огромного космического тела.

Как рассказал phys.org, в середине бронзового века город Талль-эль-Хаммам, расположенный в южной части долины Иордан, находился на подъеме и был достаточно популярным торговым и культурным центром. Его размер в 10 раз превосходил Иерусалим тех времен.

Курган, под которым он покоится ныне - популярное место среди археологов, которые ведут раскопки в ареале "библейских городов". Однако недавно они наткнулись на 1,5 метровый до сих пор не изученный слой города.

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Как рассказали специалисты, в ходе изучения почвы они нашли расплавленную керамику, строительные материалы и "пузырчатое стекло".

"Это говорит о том, что все эти предметы были подданы невероятно высокой температуре", - отметили они.

Ученые предположили, что расплавиться материалы могли под воздействием некоего космического взрыва, произошедшего 12 800 лет назад и который спровоцировал широкомасштабные пожары, климатические изменения и вымирание животных в данном регионе.

"Есть свидетельства большого космического взрыва в воздухе недалеко от города под названием Талль-эль-Хаммам", - сказано в исследовательских отчетах.

Согласно сообщению, взрыва над Талль-эль-Хаммамом было достаточно, чтобы сравнять город с землей, разрушив дворец, окружающие стены и все кирпичные постройки.

Дополнительное доказательство взрыва было найдено путем проведения множества различных анализов почвы. В ходе которых были обнаружены крошечные частицы, богатые железом и кремнеземом, а также расплавленные металлы.

"Мы считаем, что одно из главных открытий - это шоковый кварц. Это песчинки, содержащие трещины, которые образуются только под очень высоким давлением", - сказано в отчете.

Ученые предположили, что именно эта катастрофа послужила причиной того, что долина Иордан опустела и из многолюдного сообщества превратилась в убежище для редких кочевников. Ведь на почве ничего не росло, что заставляло выживших идти дальше.

Исходя из полученных данных ученые предположили, что Талль эль-Хамман и был тем самым Садомом - городом, якобы разрушенным Богом.

"В ветхом завете описывают гибель этого города. Там есть и огонь, и столбы солевые, сера, дым. Все это могло бы быть настоящим, если учитывать, что на него упало космическое тело", - предположили ученые.

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