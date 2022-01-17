Ученые разгадали тайну, кому принадлежали бронзовые шлемы с рогами, обнаруженные в Дании: им 3 тыс. лет. Фото

Бронзовые рогатые шлемы, обнаруженные в торфяном болоте в маленьком датском городке Вексо, не принадлежали викингам. Их использовали представители другой цивилизации 3000 лет назад.

Об этом сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на исследование ученых, результаты которого опубликованы в журнале Praehistorische Zeitschrift. Исследователи считают, что шлемы, вероятно, были привезены из Сардинии в 900 году до н.э.

Артефакты были случайно найдены 80 лет назад – в 1942 году. Работник, работавший на недавно открытом торфяном участке Бронс Мозе возле Вексо (Дания), услышал хруст под своей лопатой – он натолкнулся на два почти одинаковых рогатых шлема из бронзы. Находка, отложенная сначала, как хлам, оказалась исторической ценностью.

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В настоящее время шлемы хранятся в Национальном музее Дании. Каждый из них имеет своеобразные изогнутые, как у быка, рога и два купола, сделанные в виде глаз. Сложный стиль головного убора позволял прикреплять к нему перья или даже лошадиные волосы, чтобы придать более торжественный вид.

Эксперты считают, что шлемы, скорее всего, использовали не для битвы, а как часть религиозных ритуалов. Когда их нашли, один из них лежал на своеобразной подставке – деревянном подносе с канавкой. Радиоуглеродная датировка показала, что деревянная подставка относится к более раннему периоду, чем сами шлемы.

Считается, что болотистая местность Бронс Мозе на западной окраине села Вексо была озером в эпоху бронзового века и продолжением современного водоема Løged Sø. В связи с этим возникла версия происхождения шлемов как подношений для богов.

Новое исследование возглавили археологи из Музея Мосгаарда и Орхусского университета в Дании, которые основывали свои выводы на результатах нового радиоуглеродного датирования.

Автор исследования Хайде Вробель Норгаард заметила черные следы на одном из шлемов и датировала его 900 годом до нашей эры – примерно за 1500 лет до прибытия викингов в Вексо.

Одной из подсказок к разгадыванию тайны происхождения шлемов был тщательно продуманный стиль головных уборов, отвечающий наскальным рисункам и фигуркам, принадлежащим к тому же периоду на острове Сардиния.

По словам авторов исследования, на них обычно изображены воины в почти одинаковых рогатых шлемах.

"Между ними огромное сходство", – отметила Норгаард.

Из-за этого сходства с сардинскими произведениями искусства, эксперты считают, что бронзовые изделия и орудия вывозили торговым путем в Скандинавию из Средиземноморья.

По мнению команды исследователей, этот торговый путь проходил вокруг побережья Атлантического океана, а не по суше через Альпы.

"Эти шлемы – новые признаки того, что металлы продавались дальше, чем мы думали", – сказала ведущий автор статьи, археолог Хелле Вандкилде из Орхусского университета.

Однако другой эксперт, не участвовавший в исследовании, скептически отнесся к предполагаемому учеными торговому маршруту.

Никола Ялонго, археолог из Университета Георга Августа, утверждает, что такой торговый путь, если бы он существовал, оставил бы подобные шлемы в Бельгии, Франции и Великобритании.

"Даже если предположить, что мореплаватели шли прямо из Сардинии в Скандинавию, они должны были останавливаться по пути", – отметил Ялонго.

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