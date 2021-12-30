Ученые раскрыли тайну 'инопланетного' скелета, обнаруженного в пустыне Чили

Странный скелет длиною в 15 сантиметров, найденный ранее охотником за сокровищами в пустыне в Чили, наконец был идентифицирован учеными после более чем десятилетних предположений о его происхождении. Многие считали, что это инопланетянин, который по той или иной причине оказался на нашей планете.

Как рассказал Daily star, южноамериканская находка оказалась вовсе не инопланетного происхождения. Ученые из Стэнфордского университета в Сан-Франциско и Калифорнийского университета обнаружили, что скелет принадлежал младенцу, который скончался всего около 40 лет назад (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Оказывается Ата (так мумия была названа ранее), является человеком, хотя и с множественными мутациями, связанными с болезнью костей", – сказали специалисты.

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Учитывая то, что ребенок умер сравнительно недавно, ученым удалось извлечь ДНК. Образец был использован для проведения анализа цельной геномной последовательности и сопоставлен с геномами человека и приматов. В ходе сравнения ученые выяснили, что он принадлежал ребенку женского пола.

Он показал, что Ата пережила мутации в семи генах, которые по отдельности или в комбинации способствуют различным деформациям костей, порокам развития лица или скелетной дисплазии, которая более известна как карликовость.

Ученые считают, что ребенок умер сразу после рождения или даже родился преждевременно.

Они отметили, что это "удивительная находка", так как ранее специалистами не фиксировалась столь значительное количество мутаций в одном образце.

"Насколько нам известно, никто никогда не описывал все эти симптомы у одного пациента раньше", – сказали специалисты.

Говоря о том, что же могло привести к столь значительным патологиям, они отметили, что, хотя и родители часто являются носителями той или иной "генной поломки", однако в данном случае могла сыграть роль среда обитания – Ата найдена на территории города с заброшенными нитратными захоронениями.

"Воздействие нитратов могло вызвать все эти мутации", – предположили специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пляже в Австралии нашли жуткие останки, которые, как предположили пользователи сети, могли принадлежать инопланетянину.